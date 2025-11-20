الصفحة الرياضية

بعد قرعة الملحق العالمي.. اتحاد الكرة: تهيئة برنامج شامل للمنتخب الوطني لبلوغ المونديال


عقد رئيس الاتحادِ العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، (20 تشرين الثاني 2025)، اجتماعاً مع دائرة المنتخبات لمُناقشةِ خططِ الإعداد والتحضير للمنتخبِ الوطنيّ للمرحلةِ اللاحقة التي تسبق انطلاقَ الملحق العالميّ.

وأكد درجال في بيان، لاتحاد الكرة إن "الاتحادَ سيهيئ برنامجاً شاملاً للمنتخبِ الوطنيّ من أجل تحقيقِ حلم جماهير الكرة العراقيّة وصولاً لبلوغِ المونديال، حيث تفصل منتخبنا عن الظهور للمرةِ الثانية في المونديال مباراة واحدة فقط، وإن الاتحادَ ساعٍ بجدٍ لتحقيقِ ذلك الحلم الذي يراودُ الملايين وصولاً إلى كأس العالم 2026".

وكانت قرعةُ الملحقِ العالميّ، التي أقيمت اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية، قد أوقعت المنتخب الوطنيَّ لكرةِ القدم في المسارِ الثاني للمُلحقِ في مواجهةِ الفائز من مواجهتي بوليفيا وسورينام.

وتستضيف مدينتا كوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان منافساتَ الدور قبل النهائي والنهائي المؤهل من الملحقِ العالميّ إلى كأس العالم 2026، في الثلث الأخير من شهر آذار / مارس من العام المُقبل.

ويشهد المسارُ الأول للملحقِ مواجهةَ الكونغو الديمقراطية مع الفائز من مباراةِ كاليدونيا الجديدة وجامايكا، على أن يبلغَ الفائزان من المسارين المونديال مباشرةً ليصبحا المنتخبين 47 و 48 ليكتملَ بهما عدد المنتخباتِ.

