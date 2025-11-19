اتحاد الكرة: أرنولد مستمر مع أسود الرافدين حتى مونديال 2026

حسم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الاربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، الجدل حول موعد نهاية عقد الأسترالي جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أسود الرافدين.

وتحدث درجال في تصريح صحفي إن: "عقد أرنولد كان ينتهي في الشهر الجاري لكنه يجدد تلقائيا مع التأهل للملحق العالمي ثم الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف: "العقد مرهون بالتأهل إلى نهائيات المونديال، وأرنولد مستمر معنا وسيقود المنتخب العراقي في نهائيات كأس العرب التي تقام في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأضاف: "أرنولد قام بعمل عظيم، وقدم نتائج طيبة وطموحنا معه دون حدود لأن المنتخب العراقي يبحث عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 والوصول لأبعد نقطة".

وتولى أرنولد صاحب الـ 62 عاما قيادة منتخب العراق يوم 9 مايو/أيار الماضي خلفا للمدرب الإسباني خيسوس كاساس، وقاد المنتخب خلال 8 مباريات وحقق 5 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة.

وحسم المنتخب العراقي بطاقة التأهل للملحق العالمي بعد عبور عقبة الإمارات بالفوز في لقاء الإياب بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء بينما تعادلا في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحجز العراق مقعده في الملحق العالمي الذي يقام في شهر مارس/آذار المقبل بمشاركة 5 منتخبات أخرى وهي نيو كالدونيا والكونغو الديمقراطية وجامايكا وبوليفيا وسورينام.

ومن المقرر أن يبقى منتخب العراق في المباراة النهائية للملحق مباشرة على أن تقام المواجهة ضد الفائز من لقاء نصف النهائي بعد إجراء القرعة المقررة غدا الخميس.