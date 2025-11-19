المنتخب الوطني يتراجع مركزا في تصنيف الفيفا

تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم، في التصنيف الدولي للفيفا، الصادر اليوم الأربعاء، (19 تشرين الثاني 2025)، مركزاً واحداً ليصبح في المرتبة 58 عالميًا.

وجاء المنتخب بالمرتبة الثانية بعد الكونغو الديموقراطية في ترتيب منتخبات الملحق العالمي الذي ستجري منافساته في آذار المقبل.

آسيوياً أحتل العراق الترتيب السابع بعد اليابان وايران وكوريا الجنوبية وأستراليا وكازخستان وقطر.

عربيا حل العراق سادساً بعد منتخبات المغرب ومصر والجزائر وتونس وقطر.