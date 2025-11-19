الصفحة الرياضية

طريق العراق في الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.. موعد القرعة والتفاصيل


تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم غد الخميس صوب مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، لمتابعة مراسم سحب قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويشارك في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، 6 منتخبات من 5 قارات، ويتوزع نظام البطولة كالتالي: يتواجد منتخبان في المستوى الأول وفقا لتصنيف الـ"فيفا"، فيما تخوض 4 منتخبات على الأقل تصنيفات مباريات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان لملاقاة منتخبي التصنيف الأعلى في النهائي.

ويتأهل المنتخبان الفائزان في النهائي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، إذ يوفر الملحق العالمي مقعدين إضافيين فقط.

المحلق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، يقام بين 6 منتخبات، منتخب من قارة إفريقيا ومنتخب من قارة آسيا ومنتخبان من قارة أمريكا الشمالية ومنتخب من قارة أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم

منتخب واحد من آسيا (العراق)

منتخب واحد من إفريقيا (الكونغو الديمقراطية)

منتخب واحد من أمريكا الجنوبية (بوليفيا)

منتخب واحد من أوقيانوسيا (كاليدونيا الجديدة)

منتخبان من أمريكا الشمالية (وصيفا المجموعتين في تصفيات الكونكاكاف)

وتجري جميع مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب في دولة المكسيك خلال شهر مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام فعاليات القرعة، يوم غد الخميس 20 تشرين الثاني 2025، وذلك بمقر "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، عند الساعة (12:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (15:00) بتوقيت العراق.

موعد مباريات الملحق العالمي لكأس العالم 2026:

وستقام جولتا مباريات الملحق لتحديد المراكز النهائية المؤهلة لكأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2026.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنتخب الوطني يتراجع مركزا في تصنيف الفيفا
طريق العراق في الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.. موعد القرعة والتفاصيل
منتخبنا الوطني يستفيد من نتائج القارات ويخوض مباراة واحدة في الملحق العالمي
لاعبو المنتخب الوطني: حققنا الأهم ونفكر بالملحق العالمي
من البصرة إلى المكسيك.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة القادمة للمنتخب الوطني
ارنولد: تفصلنا خطوة واحدة عن الوصول الى كأس العالم
العراق إلى المكسيك.. اسود الرافدين يحسمون ملحق آسيا بفوز تاريخي على الإمارات
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
 توافد الجماهير العراقية الى ملعب البصرة الدولي
مدرب المنتخب الوطني: الجماهير ستُصعب المهمة على الإمارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك