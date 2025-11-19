طريق العراق في الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.. موعد القرعة والتفاصيل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم يوم غد الخميس صوب مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، لمتابعة مراسم سحب قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويشارك في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، 6 منتخبات من 5 قارات، ويتوزع نظام البطولة كالتالي: يتواجد منتخبان في المستوى الأول وفقا لتصنيف الـ"فيفا"، فيما تخوض 4 منتخبات على الأقل تصنيفات مباريات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان لملاقاة منتخبي التصنيف الأعلى في النهائي.

ويتأهل المنتخبان الفائزان في النهائي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، إذ يوفر الملحق العالمي مقعدين إضافيين فقط.

المحلق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، يقام بين 6 منتخبات، منتخب من قارة إفريقيا ومنتخب من قارة آسيا ومنتخبان من قارة أمريكا الشمالية ومنتخب من قارة أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم

منتخب واحد من آسيا (العراق)

منتخب واحد من إفريقيا (الكونغو الديمقراطية)

منتخب واحد من أمريكا الجنوبية (بوليفيا)

منتخب واحد من أوقيانوسيا (كاليدونيا الجديدة)

منتخبان من أمريكا الشمالية (وصيفا المجموعتين في تصفيات الكونكاكاف)

وتجري جميع مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب في دولة المكسيك خلال شهر مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام فعاليات القرعة، يوم غد الخميس 20 تشرين الثاني 2025، وذلك بمقر "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، عند الساعة (12:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (15:00) بتوقيت العراق.

موعد مباريات الملحق العالمي لكأس العالم 2026:

وستقام جولتا مباريات الملحق لتحديد المراكز النهائية المؤهلة لكأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2026.