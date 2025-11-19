الصفحة الرياضية

منتخبنا الوطني يستفيد من نتائج القارات ويخوض مباراة واحدة في الملحق العالمي


 

تأكد رسمياً أن منتخبنا الوطني سيخوض مباراة واحدة فقط في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد استفادته من فوز منتخب بنما 0-3 على السلفادور، وتعثر منتخب كوستاريكا بعد تعادله السلبي أمام هندوراس في تصفيات كونكاكاف .

وطبقًا لنظام الملحق العالمي، تُمنح المنتخبات أصحاب التصنيف الأعلى بطاقة المرور مباشرة إلى الدور النهائي من الملحق لخوض مباراة فاصلة واحدة، فيما تتنافس المنتخبات الأقل تصنيفاً في مباريات تمهيدية قبل بلوغ المرحلة النهائية.

وجاءت نتائج بنما وكوستاريكا لصالح منتخبنا الوطني، إذ أسهمت في تعزيز موقع العراق ضمن قائمة المنتخبات الأعلى تصنيفًا، ليضمن خوض مباراة واحدة حاسمة فقط على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وبهذا، يقترب منتخب أسود الرافدين خطوة إضافية نحو تحقيق حلم المونديال، بانتظار تحديد هوية منافسه في القرعة المرتقبة للملحق العالمي المقرر اقامتها يوم غد الخميس.

