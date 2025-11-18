الصفحة الرياضية

لاعبو المنتخب الوطني: حققنا الأهم ونفكر بالملحق العالمي


أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن سعادتهم بالفوز على الإمارات بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، (18 تشرين الثاني 2025)، الذي ضمن للعراق التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

وقال مهاجم المنتخب، أيمن حسين، في تصريح عقب المباراة، إن: "المنتخب حقق الأهم وهو التأهل إلى الملحق العالمي،" مبينًا أن "الفريق يقترب من تحقيق حلم كأس العالم".

وأضاف، أن "الأهم هو أن نتأهل، ولا يهم كيف نتأهل"، مشيدًا بدور الجمهور العراقي في تحقيق الفوز. وتابع أن "الجمهور هو صاحب التأهل لأنه ساندنا طيلة الـ 100 دقيقة، وكان هو اللاعب رقم 12".

من جانبه أكد حارس وقائد المنتخب العراقي، جلال حسن أن اللاعبين كانوا "رجالًا في الملعب وحققوا المطلوب، وهذا ما يستحقه جمهورنا". وأشار حسن إلى ضرورة نسيان هذه المباراة والبدء بالتفكير في الملحق العالمي. وعبر عن أمله في أن "نحقق الفوز في الملحق ونحقق حلم الشعب بالتأهل إلى كأس العالم".

بدوره، أهدى نجم المباراة، مهند علي (ميمي)، الفوز إلى "الشعب والجمهور العراقي الذي كان ينتظر منا الفرحة"، معربًا عن شكره لله على تحقيق الفوز. وأوضح علي أن المنتخب كان "الأفضل خلال الشوطين، ووصل كثيرًا إلى المرمى وأضاع العديد من الفرص".

وشدد على ضرورة نسيان المباراة الحالية والتفكير في المباريات القادمة، مؤكدًا أن "هدفنا التأهل إلى كأس العالم ونحن قادرون على ذلك".

