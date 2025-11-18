من البصرة إلى المكسيك.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة القادمة للمنتخب الوطني

بعد عبور منتخب العراق محطة الملحق الآسيوي بنجاح وتأهله الرسمي إلى المرحلة التالية، تتجه الأنظار الآن إلى “الملحق بين الاتحادات القارية” الذي سيُقام في المكسيك خلال شهر آذار 2026، وهو الامتحان الأخير قبل الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب المعلومات الرسمية، يشهد هذا الملحق مشاركة ستة منتخبات من مختلف القارات ضمن مواجهة فاصلة تُلعب بنظام المباراة الواحدة، حيث يتأهل فريقان فقط إلى المونديال، فيما تُلعب جميع مباريات هذه المرحلة على الملاعب المكسيكية ضمن نافذة الفيفا الممتدة بين 23 و31 آذار المقبل.

وسيواجه منتخب العراق في هذه المرحلة أحد منتخبات القارات الأخرى المشاركة في الملحق، إذ تعتمد هوية الخصم على نتائج التصفيات الجارية في آسيا، أفريقيا، أميركا الجنوبية، أوقيانوسيا، واتحاد الكونكاكاف.

ومن المتوقع أن تُحدّد المدن المكسيكية المضيفة – وتشير الترجيحات إلى غوادالاخارا ومونتيري – خلال الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ التحضيرات الفنية والإدارية للمنتخب الوطني فور اكتمال جدول المباريات وتحديد موعد السفر والبرنامج التدريبي.

ويأتي هذا التأهل ليضع منتخب العراق أمام أهم مباراة في تاريخه الحديث، إذ سيكون الفوز في الملحق بين القارات بوابة العبور المباشر إلى كأس العالم بعد انتظار طويل، وسط تفاؤل جماهيري واسع ودعوات لتسخير جميع الإمكانات لدعم أسود الرافدين في المحطة الحاسمة المقبلة.