ارنولد: تفصلنا خطوة واحدة عن الوصول الى كأس العالم

اكد مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد:" ان المنتخب تفصله خطوة واحدة عن الوصول الى نهائيات كأس العالم".

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي عقب الفوز على الإمارات : "تفصلنا خطوة واحدة فقط عن الوصول إلى كأس العالم، وعلينا من اليوم العمل على صناعة منتخب حقيقي قادر على منافسة كبار المنتخبات في العالم".

واضاف: " اشكر الجماهير التي حضرت اليوم، واعدهم بصناعة منتخب يفتخرون به في كأس العالم.. سنواصل العمل لاستقطاب افضل اللاعبين، واستبعاد من كان سيئاً، لان كأس العالم لن تكون محطة للنزهة"