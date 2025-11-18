الصفحة الرياضية

العراق إلى المكسيك.. اسود الرافدين يحسمون ملحق آسيا بفوز تاريخي على الإمارات


فاز منتخب العراق على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، في مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2026، ليحجز اسود الرافدين بطاقة التأهل إلى التجمع النهائي في المكسيك.

وسجل المنتخب الوطني هدف الفوز في الشوط الثاني بعد مواجهة اتسمت بالندية العالية والضغط الجماهيري الكبير الذي صنع أجواء لا تُنسى في ملعب البصرة الدولي.

وبهذا الانتصار، يتأهل العراق رسميا إلى المرحلة المقبلة التي ستقام في المكسيك، وسط احتفالات عارمة داخل الملعب وفي شوارع البصرة وبقية المحافظات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق إلى المكسيك.. اسود الرافدين يحسمون ملحق آسيا بفوز تاريخي على الإمارات
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
 توافد الجماهير العراقية الى ملعب البصرة الدولي
مدرب المنتخب الوطني: الجماهير ستُصعب المهمة على الإمارات
تعرف على المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم حتى الآن
الملحق العالمي يشتعل: ماذا يعني تأهل الكونغو للدور الفاصل وماذا ينتظر العراق؟
منتخب العراق يرتدي الأخضر غدًا أمام الإمارات في إياب الملحق المؤهل للمونديال
كأس العراق لكرة الصالات: سبع مباريات هذا اليوم في افتتاح البطولة
وفد المنتخب الإماراتي يصل البصرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الوطني
مدرب العراق يستدعي محمد جواد لمواجهة الإمارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك