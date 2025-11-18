العراق إلى المكسيك.. اسود الرافدين يحسمون ملحق آسيا بفوز تاريخي على الإمارات

فاز منتخب العراق على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، في مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2026، ليحجز اسود الرافدين بطاقة التأهل إلى التجمع النهائي في المكسيك.

وسجل المنتخب الوطني هدف الفوز في الشوط الثاني بعد مواجهة اتسمت بالندية العالية والضغط الجماهيري الكبير الذي صنع أجواء لا تُنسى في ملعب البصرة الدولي.

وبهذا الانتصار، يتأهل العراق رسميا إلى المرحلة المقبلة التي ستقام في المكسيك، وسط احتفالات عارمة داخل الملعب وفي شوارع البصرة وبقية المحافظات.