 توافد الجماهير العراقية الى ملعب البصرة الدولي

بدأت جماهيرنا الرياضية بالتوافد في وقت مبكر الى ملعب البصرة البصرة الدولي لحضور المواجهة المرتقبة لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي التي ستنطلق في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن" الجماهير بدأت بالتوافد على ملعب البصرة الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء لحضور مباراة منتخبنا الوطني أمام الامارات ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل الى منافسات الملحق العالمي".

وكان منتخبنا الوطني قد تعادل في مباراة الذهاب مع نظيره الاماراتي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.