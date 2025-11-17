مدرب المنتخب الوطني: الجماهير ستُصعب المهمة على الإمارات

يعول مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، اليوم الإثنين، (17 تشرين الثاني 2025)، على الجماهير العراقية في مواجهة الإمارات غداً ضمن منافسات إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي للمباراة "الجماهير ستُصعب المهمة على المنتخب الإماراتي غداً".

وأكد أن اللعب على أرضنا ووسط جماهيرنا أمام 65 ألف متفرج سيمنح الفريق الأفضلية، مطالبًا الجمهور بالحضور بقوة في الملعب لتقديم الدعم المطلوب.

وأضاف "لعبنا مباراة الذهاب أمام جماهيرهم، ومع ذلك شاهدنا دعمًا من الجماهير العراقية هناك، والآن سنلعب في ملعبنا وهذا يمنحنا حافزًا إضافيًا".

وأشاد بأداء اللاعبين في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع ضغط المنتخب الإماراتي في آخر 30 دقيقة. وأوضح أن الفريق دافع بشكل مميز، وأنه أخبر اللاعبين بضرورة تقديم الأداء على مدار 90 دقيقة، وليس 60 دقيقة فقط.

وعن التحديات الحالية، ذكر أرنولد أن الفريق يمتلك أربعة إلى خمسة لاعبين مصابين، لكنه مؤمن جدًا بالتشكيلة الحالية" مضيفا أن "لاعبي المنتخب الوطني يمتلكون جودة عالية ولا يحتاجون منه تدريبًا فنيًا كبيرًا؛ لذلك ركز على تطوير الجانب البدني لأن المهارة متوفرة لديهم".

كما كشف المدرب عن عقد العديد من الاجتماعات الذهنية، حيث أبلغ اللاعبين أن المباراة المقبلة تحتاج تركيزًا ذهنيًا عاليًا، وطلب منهم إبعاد كل المشتتات وأن ينسوا حتى عوائلهم لأن الفريق الآن هو الأولوية.

وفي ختام تصريحاته، تمنى المدرب من الجماهير أن تدعم المنتخب بكل قوة، وأن تُصعّب المهمة على منتخب الإمارات.

ونفى المدرب أن يكون المنتخب قد خاض مباراة دفاعية في الذهاب، مؤكدًا أن الفريق أضاع الكثير من الأهداف وعليه التعلّم من أخطائه" مشيرا إلى أن الجهاز الفني قام بمراجعة الأداء وسيعمل على تطوير ما يجب تطويره.

من جانبه قال مهاجم المنتخب، أيمن حسين: "نعول على حضور الجماهير في مباراة الغد".

وبين "سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وأنا جاهز لخوض اللقاء. جميع اللاعبين في جاهزية تامة، وسنحاول إسعاد جماهيرنا بكل ما نملك".

وأضاف حسين "لقد خضنا مباراة الذهاب أمام جماهير الإمارات، ولعبنا قبلها أمام السعودية في الملحق الأخير وسط حضور جماهيرهم، لذلك نتمنى وجود جماهيرنا بكثافة هذه المرة وأن يقدموا لنا الدعم الكبير".

وأكد ان "الجميع يدرك أهمية هذه المباراة، وقد تحدثنا كثيرًا عن قيمتها بالنسبة لجماهيرنا وبلدنا، ونحن عازمون على تحقيق الفوز غدًا".