تعرف على المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم حتى الآن

نشرت قائمة المنتخبات التي ضمنت مقعداً في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونجحت 7 منتخبات عربية في التأهل إلى مونديال 2026، وهي: الأردن، قطر، السعودية، المغرب، تونس، مصر، والجزائر، ويحتفظ منتخبا العراق والإمارات بحظوظهما لبلوغ المحفل الكروي العالمي، عبر الملحق.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 عبر التصفيات:

آسيا (8): اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية.

أمريكا الجنوبية (6): الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي.

أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.

إفريقيا (9): المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار (ساحل العاج).

أوروبا (5): إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويج.

إضافة إلى الدول الثلاث المستضيفة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، أمريكا، كندا والمكسيك.