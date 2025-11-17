الصفحة الرياضية

الملحق العالمي يشتعل: ماذا يعني تأهل الكونغو للدور الفاصل وماذا ينتظر العراق؟


مع تأهل الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، باتت ملامح السباق نحو المونديال أوضح — ليس فقط للقارة الإفريقية، بل أيضًا للقارات الأخرى، بما في ذلك آسيا، حيث يترقب الجمهور العراقي مباراة الإياب الحاسمة في الملحق الآسيوي ضد الإمارات.

الكونغو الديمقراطية تقتحم الملحق العالمي

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي بعد فوز درامي على نيجيريا، عبر ركلات الترجيح (4-3)، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.

تمثّل الكونغو الديمقراطية قارة إفريقيا في الملحق العالمي، والذي سيقام في المكسيك في مارس 2026. هذا المسار خاص بفرق من قارات مختلفة، وسيتنافس فيه ستة منتخبات وذلك على مقعدين فقط يصلان إلى كأس العالم، حيث سيتم توزيع الفرق بناءً على تصنيفات الفيفا.

ولغاية الان تم حسم بالفعل ثلاثة منتخبات من بين الستة التي ستخوض الملحق: الكونغو الديمقراطية (التصنيف 60)، بوليفيا (التصنيف 76)، وكاليدونيا الجديدة (التصنيف 150). هذا يعني أنه لا يزال هناك ثلاثة مقاعد غير محسومة، وتأتي من قارات آسيا وأمريكا الشمالية (الكونكاكاف).

ما موقف العراق في هذا السيناريو؟

العراق، الذي يحتل الترتيب 57 عالميًا في تصنيف الفيفا الحالي، متابع عن كثب لمعركة الملحق. في المقابل، الإمارات، الخصم في الملحق الآسيوي الآخر، تحتل المركز 67. ويعكس هذا التصنيف ميزة نسبية للعراق في النظر إلى الطريق المؤدي إلى المونديال، لكن المهم أن نضع في الحسبان كل 

السيناريوهات المحتملة:

إذا لم يشارك منتخب بنما من الكونكاكاف في الملحق، فإن المنافسة الآسيوية بين العراق والإمارات قد تؤول مباشرة إلى "نهائي مباشر" ضمن نظام الملحق، ما يمنح الفائز فرصة كبيرة للدخول إلى المسار العالمي.

وفق نظام الملحق العالمي، سيتم تقسيم الستة فرق المتأهّلة إلى فئتين:

وكشف الفيفا عن نظام هذه "البطولة المصغرة":

بين المتأهلين الستة للملحق ستلتقي المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في التصنيف العالمي في نصف النهائي من التصفيات.

يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفا مباشرة إلى المباراة النهائية.

يتأهل الفائزان في نهائي البطولة إلى كأس العالم.

 

الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026

 

 

مع اقتراب أيام الملحق، ستكون الأنظار كلها على ما إذا كان العراق قادرًا على تحويل هذه الفرصة إلى إنجاز تاريخي، والعبور إلى كأس العالم بأناقة الحلم والكفاح.

 

