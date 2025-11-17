منتخب العراق يرتدي الأخضر غدًا أمام الإمارات في إياب الملحق المؤهل للمونديال

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن منتخب العراق سيرتدي زيّه الأخضر غدًا في مباراة الإياب ضد الإمارات ضمن الملحق الإقصائي المؤهل لكأس العالم 2026. فيما سيظهر المنتخب الإماراتي بالزي الأبيض التقليدي.

المواجهة المرتقبة ستقام على ملعب البصرة الدولي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في أبو ظبي بالتعادل 1-1، وسيحاول المنتخب العراقي تحويل دعم الجماهير إلى قوة تحفّز أسود الرافدين على تحقيق الفوز والتقدم نحو الملحق العالمي.

هذه المباراة تعتبر الحاسمة للعراق في سباق التأهل لكأس العالم، خاصة في ظل نظام الملحق الذي يلغي قاعدة الهدف خارج الأرض، ويترك الطريق مفتوحًا للفوز المباشر أو الاحتكام إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح في حال استمرار التعادل.