كأس العراق لكرة الصالات: سبع مباريات هذا اليوم في افتتاح البطولة

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات بإقامة سبع مباريات في بغداد والبصرة، حيث يبدأ الجنوب مشواره بمواجهة الدفاع الجوي في قاعة بلدية البصرة، فيما يستقبل الجيش فريق بلدية البصرة في مباراة متكافئة، كذلك تحتضن قاعة التضامن مواجهة بارزة بين نفط الوسط والكهرباء، مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذين يعوّلون على الدعم الجماهيري.

وفي قاعة الشباب، يلتقي أمانة بغداد مع آليات الشرطة في مباراة ذات طابع تكتيكي، بينما يخوض الشرقية اختباراً صعباً أمام القوة الجوية في قاعة الشهيد ميثم، وسط توقعات بمباراة عالية الندية.

كما يظهر الكاظمية وديالى للمرة الأولى هذا الموسم في قاعة الأعظمية، بطموح تحقيق بداية ناجحة، قبل أن تُختتم الجولة من البصرة بلقاء الشباب البصري والمصافي، في مباراة مرشحة لاستقطاب حضور جماهيري كبير نظراً لقيمة الفريقين ورغبتهما في تسجيل انطلاقة قوية.