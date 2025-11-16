وفد المنتخب الإماراتي يصل البصرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الوطني

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، بأن وفد المنتخب الإماراتي سيصل إلى البصرة مساء اليوم عبر مطار البصرة الدولي.

وقال المصدر، إنه "من المقرر أن يصل وفد المنتخب الإماراتي إلى محافظة البصرة، اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة مساءً عبر مطار البصرة الدولي، وذلك استعدادًا لخوض مباراته أمام المنتخب الوطني العراقي ضمن الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026".

يشار الى أن منتخبنا الوطني سيلتقي بنظيره الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، ضمن المواجهة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.