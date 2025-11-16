الصفحة الرياضية

وفد المنتخب الإماراتي يصل البصرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الوطني


أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، بأن وفد المنتخب الإماراتي سيصل إلى البصرة مساء اليوم عبر مطار البصرة الدولي.

وقال المصدر، إنه "من المقرر أن يصل وفد المنتخب الإماراتي إلى محافظة البصرة، اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة مساءً عبر مطار البصرة الدولي، وذلك استعدادًا لخوض مباراته أمام المنتخب الوطني العراقي ضمن الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026".

يشار الى أن منتخبنا الوطني سيلتقي بنظيره الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، ضمن المواجهة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفد المنتخب الإماراتي يصل البصرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الوطني
مدرب العراق يستدعي محمد جواد لمواجهة الإمارات
عمار محسن يلتحق بأسود الرافدين بعد إصابة علي الحمادي
الاتحاد الآسيوي يغرم الزوراء 40 ألف دولار ويغلق جزء من ملعبه
سيناريوهات الحسم.. ماذا يحتاج العراق للتأهل أمام الإمارات في البصرة؟
ضمن منافسات بطولة التضامن الإسلامي، منتخبنا الوطني لكرة اليد يلاقي السعودية اليوم الجمعة
أرنولد: قطعنا نصف المشوار والحظ لم يحالفنا أمام الإمارات
المنتخب الوطني يتعادل مع الإمارات.. والحسم يتأجل الى البصرة
التشكيلة المتوقعة لمنتخب العراق في مواجهة الإمارات
ضمن بطولة كأس العراق، الكرخ يواجه الحدود اليوم في مواجهة مرتقبة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك