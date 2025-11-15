مدرب العراق يستدعي محمد جواد لمواجهة الإمارات

قرر مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، استدعاء لاعب جديد لصفوف فريقه قبل مباراة الإياب أمام الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب العراق أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب بالملحق الآسيوي، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بحضور جماهيري تخطى 32 ألف متفرج أمس الخميس.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ان مدرب منتخبنا الوطني، غراهام ارنولد، قرر استدعاء المهاجم محمد جواد شرهان، لمواجهة الإمارات المقبلة".

ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق نظيره الإماراتي في مباراة الإياب بالملحق الآسيوي يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري على ملعب البصرة الدولي، والذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.

جدير بالذكر أن الإمارات والعراق يواجهان بعضهما بعضاً في الملحق الآسيوي، من أجل حجز تذكرة الوجود في الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى كأس العالم 2026، التي ستُقام منافساتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.