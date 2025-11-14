عمار محسن يلتحق بأسود الرافدين بعد إصابة علي الحمادي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استدعاء عمار محسن ليكون بديلًا عن المهاجم علي الحمادي الذي تعرض للإصابة أمام المنتخب الإماراتي.

وذكر بيان للاتحاد، إن "الفحوصات الطبية أكدت بأن لاعب منتخبنا الوطني علي الحمادي تعرض لإصابة في العضلة الأمامية في مباراة يوم أمس أمام الإمارات، ضمن المواجهة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026".

وأضاف البيان "وبناءً على ذلك، قرّر مدرب المنتخب غراهام أرنولد استدعاء عمار محسن ليكون بديلًا عنه في القائمة الرسمية لمواجهة الإياب أمام الإمارات يوم الثلاثاء المقبل".