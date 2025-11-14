الاتحاد الآسيوي يغرم الزوراء 40 ألف دولار ويغلق جزء من ملعبه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، فرض غرامة مالية على نادي الزوراء قدرها 40 ألف دولار، مع إغلاق 25% من سعة ملعبه خلال مباراة الفريق أمام غوا الهندي الشهر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان أن "هذا القرار جاء بعد مخالفة المادة 65 من لائحة الانضباط والأخلاق، إثر قيام أحد مشجعي النادي بتوجيه أصوات قردة وكلمات نابية تجاه السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في أكتوبر الماضي ضمن دوري أبطال آسيا".