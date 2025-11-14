سيناريوهات الحسم.. ماذا يحتاج العراق للتأهل أمام الإمارات في البصرة؟

دخل المنتخب العراقي مرحلة الحسم في مشواره بالملحق الآسيوي، بعد أن عاد من أبو ظبي بتعادل ثمين أمام نظيره الإماراتي بهدف لمثله، في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب محمد بن زايد بحضور جماهيري تجاوز 32 ألف متفرج. ورغم أن النتيجة لم تمنح أي أفضلية رقمية، بعد إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض، إلا أنها أبقت كل شيء مفتوحًا قبل مواجهة الإياب المرتقبة في البصرة الثلاثاء المقبل.

شهدت مباراة الذهاب أداءً متوازنًا من المنتخب الوطني، الذي نجح في الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه، وسط أجواء جماهيرية كبيرة وضغط مستمر من المنتخب الإماراتي الساعي لتحقيق أفضلية قبل السفر إلى العراق. ورغم بعض الهفوات التي ظهرت في الجانب الهجومي وإنهاء الفرص، فإن الشكل العام للمباراة منح الجهاز الفني واللاعبين ثقة إضافية بإمكانية الحسم على أرض البصرة.

حسابات التأهل

وتتجه الأنظار الآن إلى مباراة الإياب التي تُعد مفصلية في طريق المنتخب نحو الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات. ويكفي منتخب العراق الفوز بأي نتيجة لضمان بطاقة التأهل مباشرة دون الحاجة لأي حسابات إضافية.

أما في حال انتهت المباراة بالتعادل، فسيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، قبل أن تُحسم المواجهة بركلات الترجيح إذا استمر التعادل. وبما أن قاعدة الهدف خارج الأرض أُلغيت رسميًا، فإن نتيجة الذهاب لا تمنح أي أفضلية للخصمين، وتبقى المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وبعد عودته إلى العراق، يبدأ المنتخب الوطني تدريباته الاستشفائية في البصرة يوم غدٍ الجمعة، على أن ترتفع وتيرة التحضيرات في الأيام اللاحقة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المواجهة الحاسمة.

وسيعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب، وتعزيز الجانب البدني والفني للاعبين، خصوصًا مع أهمية الاستفادة من دعم الجماهير المنتظر حضوره بقوة في ملعب البصرة الدولي.

وتُعد مواجهة الثلاثاء بمثابة نهائي لا يقبل القسمة على اثنين، وسط طموح كبير من الجماهير العراقية لرؤية المنتخب يواصل طريقه بثبات نحو حلم التأهل لكأس العالم. ومع اقتراب موعد المباراة، يرتفع الترقب والإثارة، فيما يبقى الأمل معقودًا على قدرة "أسود الرافدين" في استثمار عاملي الأرض والجمهور لكتابة فصل جديد في مسيرة كرة القدم العراقية.