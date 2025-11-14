ضمن منافسات بطولة التضامن الإسلامي، منتخبنا الوطني لكرة اليد يلاقي السعودية اليوم الجمعة

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراته الأولى في بطولة التضامن الإسلامي ،اليوم الجمعة، أمام نظيره السعودي مستضيف البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية، فقد ذكر بيان لاتحاد اللعبة، أن " منتخبنا الوطني بكرة اليد سيلاقي اليوم الجمعة نظيره السعودي لحساب المجموعة الثانية من بطولة التضامن الإسلامي المقامة في المملكة العربية السعودية".

كذلك أوضح البيان أن " المباراة ستقام عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد وفي الصالة الرياضية بالمجمع الاولمبي".