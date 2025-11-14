الصفحة الرياضية

أرنولد: قطعنا نصف المشوار والحظ لم يحالفنا أمام الإمارات


أكد مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، اليوم الخميس، (13 تشرين الثاني 2025)، أن نتيجة التعادل أمام الإمارات اليوم (1-1) قطعت نصف المشوار، مشيرًا إلى أن 90 دقيقة تفصل العراق عن التأهل نحو المونديال.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن: "المنتخب قطع نصف المشوار، وما زال أمامنا 90 دقيقة في البصرة، نطالب الجماهير بالدعم والمساندة، ونتطلع إلى حضور 65 ألف مشجع في لقاء الثلاثاء المقبل".

وأضاف، أن "المباراة كانت رائعة من المنتخبين، والجمهور استمتع باللقاء"، معقبًا بأن "الحظ لم يحالف فريقنا، وكان بالإمكان حسم النتيجة في الشوط الأول قياسًا بما قدمناه".

وأوضح أن الجهاز الفني "قرر الضغط منذ البداية وعدم منح لاعبي الإمارات فرصة امتلاك الكرة".

من جانبه، أكد اللاعب أمير العماري أن المنتخب كان الأفضل في المباراة وأضاع العديد من الأهداف في الشوط الأول، متطلعًا إلى حسم التأهل في البصرة.

بدوره، قال اللاعب علي الحمادي إن "اللعب في البصرة ليس سهلًا أبدًا والجميع يعلم ذلك"، واعدًا الجماهير بأن الفريق سيقدم مباراة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أرنولد: قطعنا نصف المشوار والحظ لم يحالفنا أمام الإمارات
المنتخب الوطني يتعادل مع الإمارات.. والحسم يتأجل الى البصرة
التشكيلة المتوقعة لمنتخب العراق في مواجهة الإمارات
ضمن بطولة كأس العراق، الكرخ يواجه الحدود اليوم في مواجهة مرتقبة
ارنولد: لدينا خيارات هجومية كثيرة
اتحاد الكرة: تذاكر مواجهة الإمارات توزع اليوم وتسهيلات واسعة للجماهير العراقية
كبير لمنتخب فاقدي الأطراف على المنتخب السوري، يقوده للتأهل إلى كأس العالم
منتخبنا الوطني يبدأ تحضيراته في أبوظبي استعداداً لمواجهة الإمارات
وفد المنتخب الوطني يصل الى الإمارات.. و7 لاعبين يلتحقون تباعاً
دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك