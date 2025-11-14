أرنولد: قطعنا نصف المشوار والحظ لم يحالفنا أمام الإمارات

أكد مدرب المنتخب الوطني، غراهام أرنولد، اليوم الخميس، (13 تشرين الثاني 2025)، أن نتيجة التعادل أمام الإمارات اليوم (1-1) قطعت نصف المشوار، مشيرًا إلى أن 90 دقيقة تفصل العراق عن التأهل نحو المونديال.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن: "المنتخب قطع نصف المشوار، وما زال أمامنا 90 دقيقة في البصرة، نطالب الجماهير بالدعم والمساندة، ونتطلع إلى حضور 65 ألف مشجع في لقاء الثلاثاء المقبل".

وأضاف، أن "المباراة كانت رائعة من المنتخبين، والجمهور استمتع باللقاء"، معقبًا بأن "الحظ لم يحالف فريقنا، وكان بالإمكان حسم النتيجة في الشوط الأول قياسًا بما قدمناه".

وأوضح أن الجهاز الفني "قرر الضغط منذ البداية وعدم منح لاعبي الإمارات فرصة امتلاك الكرة".

من جانبه، أكد اللاعب أمير العماري أن المنتخب كان الأفضل في المباراة وأضاع العديد من الأهداف في الشوط الأول، متطلعًا إلى حسم التأهل في البصرة.

بدوره، قال اللاعب علي الحمادي إن "اللعب في البصرة ليس سهلًا أبدًا والجميع يعلم ذلك"، واعدًا الجماهير بأن الفريق سيقدم مباراة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية.