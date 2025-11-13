المنتخب الوطني يتعادل مع الإمارات.. والحسم يتأجل الى البصرة

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي، 1-1، اليوم الخميس، (13 تشرين الثاني 2025)، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2025.

وجرت المباراة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل علي الحمادي هدف العراق في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وبعد مرور 7 دقائق أدرك المنتخب الإماراتي هدف التعادل بضربة رأس قوية سددها لوان بيريرا سكنت شباك الحارس جلال حسن عند الدقيقة 18.

وسيلتقي المنتخبان في مواجهة الإياب بملعب البصرة الدولي الثلاثاء المقبل.

وسيخوض الفائز من مباراتي العراق والإمارات فرصة أخيرة للتأهل لكأس العالم في الملحق العالمي في مارس/آذار المقبل.