الصفحة الرياضية

المنتخب الوطني يتعادل مع الإمارات.. والحسم يتأجل الى البصرة


تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي، 1-1، اليوم الخميس، (13 تشرين الثاني 2025)، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2025.

وجرت المباراة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل علي الحمادي هدف العراق في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، وبعد مرور 7 دقائق أدرك المنتخب الإماراتي هدف التعادل بضربة رأس قوية سددها لوان بيريرا سكنت شباك الحارس جلال حسن عند الدقيقة 18.

وسيلتقي المنتخبان في مواجهة الإياب بملعب البصرة الدولي الثلاثاء المقبل.

وسيخوض الفائز من مباراتي العراق والإمارات فرصة أخيرة للتأهل لكأس العالم في الملحق العالمي في مارس/آذار المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنتخب الوطني يتعادل مع الإمارات.. والحسم يتأجل الى البصرة
التشكيلة المتوقعة لمنتخب العراق في مواجهة الإمارات
ضمن بطولة كأس العراق، الكرخ يواجه الحدود اليوم في مواجهة مرتقبة
ارنولد: لدينا خيارات هجومية كثيرة
اتحاد الكرة: تذاكر مواجهة الإمارات توزع اليوم وتسهيلات واسعة للجماهير العراقية
كبير لمنتخب فاقدي الأطراف على المنتخب السوري، يقوده للتأهل إلى كأس العالم
منتخبنا الوطني يبدأ تحضيراته في أبوظبي استعداداً لمواجهة الإمارات
وفد المنتخب الوطني يصل الى الإمارات.. و7 لاعبين يلتحقون تباعاً
دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق منافسات الجولة الثالثة اليوم السبت
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك