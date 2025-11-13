الصفحة الرياضية

ضمن بطولة كأس العراق، الكرخ يواجه الحدود اليوم في مواجهة مرتقبة


تقام عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الخميس، مواجهة مرتقبة تجمع الكرخ بمضيفه الحدود على ملعب الأمانة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العراق لكرة القدم حيث يسعى الكرخ إلى مواصلة عروضه الجيدة، وتأكيد جاهزيته للمنافسة، بالمقابل، يطمح الحدود إلى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16، كما يتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة بين الفريقين، في ظل الرغبة المشتركة في التقدم خطوة جديدة في مشوار الكأس.

