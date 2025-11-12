ارنولد: لدينا خيارات هجومية كثيرة

اكد مدرب منتخبنا الوطني غراهام أرنولد ان لاعبينا لديهم الرغبة بتخقيق نتيجة طيبة في مواجهة غد امام الامارات .

وقال ارنولد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الإمارات: تدريبات المنتخب كانت جيدة والأجواء حماسية، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية.

واضاف :" لدينا اختيارات من 24 لاعبا الآن ، وخياراتنا الهجومية كثيرة، و لا توجد أفضلية لأي فريق بلعب الذهاب أو الإياب على أرضه، فالمواجهتان مهمتان ونتعامل مع كل مباراة على حدة.

واوضح ,:" ان الأفضلية تُمنح للاعب الذي يمتلك العقلية والروح القتالية ليشارك في مباراة غد ".

وتابع ارنولد :" درست منتخب الإمارات لمدة ثلاثة أسابيع، سواء على مستوى المنتخب ككل أو على مستوى اللاعبين. و نعمل على الجانبين الذهني والبدني ليكون الجميع في اتم جاهزية ".