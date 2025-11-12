عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة بالانتخابات تجاوزت 55 في المئة
الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة: تذاكر مواجهة الإمارات توزع اليوم وتسهيلات واسعة للجماهير العراقية


 

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمود أبو التمن، عن تسلم تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، حيث ذكر أبو التمن للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء: إن "الاتحاد تسلم 2134 تذكرة وهي الحصة المخصصة للوفد العراقي بحسب البروتوكولين الدولي والآسيوي"، مبيناً أن "عملية توزيع التذاكر المجانية ستجري اليوم للجماهير العراقية المتواجدة في دولة الإمارات".

وأضاف أن "الاتحاد خصص قاعة في دبي، أطلق عليها اسم (قاعة الجادرية) بالقرب من الخطوط الجوية العراقية، لتكون مقراً لتوزيع التذاكر"، موضحاً أن "إجراءات تسلم التذاكر ستكون ميسّرة وسريعة، إذ يتطلب من المشجع جلب نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف لتثبيتهما في منظومة الاتحاد، ومن ثم تسليمه التذكرة مجاناً".

كذلك لفت إلى أنه "يُسمح لكل شخص بتسلم تذكرتين إضافيتين بشرط إحضار جوازات سفر الأشخاص المعنيين لإدخال بياناتهم"، مؤكداً أن "الاتحاد حرص على تسهيل جميع الإجراءات بما يضمن حضوراً جماهيرياً واسعاً لدعم منتخبنا الوطني".

فيما ختم أبو التمن حديثه بالقول: "يوم غد سيكون يوماً للفرح العراقي، ونتطلع إلى أن يكون عرساً وطنياً يحتفل فيه أبناء الجالية العراقية بتحقيق الفوز على منتخب الإمارات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتحاد الكرة: تذاكر مواجهة الإمارات توزع اليوم وتسهيلات واسعة للجماهير العراقية
كبير لمنتخب فاقدي الأطراف على المنتخب السوري، يقوده للتأهل إلى كأس العالم
منتخبنا الوطني يبدأ تحضيراته في أبوظبي استعداداً لمواجهة الإمارات
وفد المنتخب الوطني يصل الى الإمارات.. و7 لاعبين يلتحقون تباعاً
دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق منافسات الجولة الثالثة اليوم السبت
الاتحاد الدولي لكرة القدم: يحدد موعد إقامة قرعة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026
كأس العراق: أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من البطولة هذا اليوم
الافتتاح الرسمي لملعب نادي الشرطة في بغداد اليوم
فضيحة كبرى تهز كرة القدم.. أوامر اعتقال بحق حكام في تركيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك