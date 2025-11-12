اتحاد الكرة: تذاكر مواجهة الإمارات توزع اليوم وتسهيلات واسعة للجماهير العراقية

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمود أبو التمن، عن تسلم تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، حيث ذكر أبو التمن للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء: إن "الاتحاد تسلم 2134 تذكرة وهي الحصة المخصصة للوفد العراقي بحسب البروتوكولين الدولي والآسيوي"، مبيناً أن "عملية توزيع التذاكر المجانية ستجري اليوم للجماهير العراقية المتواجدة في دولة الإمارات".

وأضاف أن "الاتحاد خصص قاعة في دبي، أطلق عليها اسم (قاعة الجادرية) بالقرب من الخطوط الجوية العراقية، لتكون مقراً لتوزيع التذاكر"، موضحاً أن "إجراءات تسلم التذاكر ستكون ميسّرة وسريعة، إذ يتطلب من المشجع جلب نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف لتثبيتهما في منظومة الاتحاد، ومن ثم تسليمه التذكرة مجاناً".

كذلك لفت إلى أنه "يُسمح لكل شخص بتسلم تذكرتين إضافيتين بشرط إحضار جوازات سفر الأشخاص المعنيين لإدخال بياناتهم"، مؤكداً أن "الاتحاد حرص على تسهيل جميع الإجراءات بما يضمن حضوراً جماهيرياً واسعاً لدعم منتخبنا الوطني".

فيما ختم أبو التمن حديثه بالقول: "يوم غد سيكون يوماً للفرح العراقي، ونتطلع إلى أن يكون عرساً وطنياً يحتفل فيه أبناء الجالية العراقية بتحقيق الفوز على منتخب الإمارات".