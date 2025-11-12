كبير لمنتخب فاقدي الأطراف على المنتخب السوري، يقوده للتأهل إلى كأس العالم

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم لفاقدي الأطراف، فوزاً كبيراً على نظيره السوري بأربعة أهداف من دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في كوستاريكا، إد جاء فوز منتخبنا ليحسم بطاقة التأهل إلى المونديال العالمي، الذي من المقرر إقامته في كوستاريكا خلال المدة من 31 تموز إلى 9 آب 2026، بعد أداء مميز قدمه اللاعبون في اللقاء الذي جمع المنتخبين. فيما اظهر منتخب العراق مستوى فنياً عالياً توّج برباعية نظيفة، ليؤكد حضوره القوي في منافسات المنطقة ويواصل مسيرته نحو تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم البارالمبية العراقية.



