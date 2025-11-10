منتخبنا الوطني يبدأ تحضيراته في أبوظبي استعداداً لمواجهة الإمارات

يباشرُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد وصول بعثة الفريق جواً أمس الأحد، استعداداً لخوض مواجهة الذهاب أمام المنتخب الإماراتي يوم الخميس المقبل على ملعب حمد بن زايد، فيما تُقام مباراة الإياب في الثامن عشر من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي.

كما ذكر مراسل الوكالة الرسمية المرافق لوفد المنتخب في أبوظبي، أن "الوصول المتأخر للبعثة دفع الجهاز الفني، بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد، إلى تثبيت موعد التدريب مساء اليوم"، مشيراً إلى أن "الجهاز الإداري واتحاد الكرة وفّرا جميع متطلبات الوفد خلال وجوده في الإمارات".

كما أضاف المراسل أن "اللاعب المحترف في الدوري الإماراتي، مهند علي، التحق بالبعثة، إلى جانب زيد تحسين وعلي الحمادي"، مبيناً أن "باقي اللاعبين سيصلون تباعاً اليوم، وهم ريبين سولاقا، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، منتظر الماجد، ماركو فرج، حسين علي، وميرخاس دوسكي، بحسب مواعيد رحلاتهم من الأندية الأوروبية التي يمثلونها".

وأشار إلى أن "اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية واندفاع كبير لخوض المباراة، سعياً للعودة بالعلامة الكاملة ومن ثم حسم مواجهة الإياب في البصرة لضمان التأهل إلى الملحق العالمي".