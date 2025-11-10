الصفحة الرياضية

منتخبنا الوطني يبدأ تحضيراته في أبوظبي استعداداً لمواجهة الإمارات


يباشرُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد وصول بعثة الفريق جواً أمس الأحد، استعداداً لخوض مواجهة الذهاب أمام المنتخب الإماراتي يوم الخميس المقبل على ملعب حمد بن زايد، فيما تُقام مباراة الإياب في الثامن عشر من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي.

كما ذكر مراسل الوكالة الرسمية المرافق لوفد المنتخب في أبوظبي، أن "الوصول المتأخر للبعثة دفع الجهاز الفني، بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد، إلى تثبيت موعد التدريب مساء اليوم"، مشيراً إلى أن "الجهاز الإداري واتحاد الكرة وفّرا جميع متطلبات الوفد خلال وجوده في الإمارات".

كما أضاف المراسل أن "اللاعب المحترف في الدوري الإماراتي، مهند علي، التحق بالبعثة، إلى جانب زيد تحسين وعلي الحمادي"، مبيناً أن "باقي اللاعبين سيصلون تباعاً اليوم، وهم ريبين سولاقا، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، منتظر الماجد، ماركو فرج، حسين علي، وميرخاس دوسكي، بحسب مواعيد رحلاتهم من الأندية الأوروبية التي يمثلونها".

وأشار إلى أن "اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية واندفاع كبير لخوض المباراة، سعياً للعودة بالعلامة الكاملة ومن ثم حسم مواجهة الإياب في البصرة لضمان التأهل إلى الملحق العالمي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منتخبنا الوطني يبدأ تحضيراته في أبوظبي استعداداً لمواجهة الإمارات
وفد المنتخب الوطني يصل الى الإمارات.. و7 لاعبين يلتحقون تباعاً
دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق منافسات الجولة الثالثة اليوم السبت
الاتحاد الدولي لكرة القدم: يحدد موعد إقامة قرعة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026
كأس العراق: أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من البطولة هذا اليوم
الافتتاح الرسمي لملعب نادي الشرطة في بغداد اليوم
فضيحة كبرى تهز كرة القدم.. أوامر اعتقال بحق حكام في تركيا
الاتحاد الدولي لكرة القدم : فرض عقوبات على اندونيسيا والإمارات وقطر والسعودية
كأس العراق: خمس مواجهات ضمن منافسات البطولة هذا اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك