الصفحة الرياضية

وفد المنتخب الوطني يصل الى الإمارات.. و7 لاعبين يلتحقون تباعاً


وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، (9 تشرين الثاني 2025)، إلى مطار زايد الدولي في أبو ظبي، استعداداً لخوض مباراة الملحق الآسيوي مع نظيره الإماراتي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2026.

ويضم الوفد (13) لاعباً، على أن يلتحق خمسة لاعبين مساء اليوم، كما سيلتحق اللاعب مهند علي المحترف في الدوري الإماراتي، فيما سينضم يوم غدٍ الاثنين كلٌّ من ريبين سولاقا وزيد تحسين.

وسيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي مباراة الذهاب يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، على أن تُقام مباراة الإياب يوم الثامن عشر من الشهر ذاته على ملعب البصرة الدولي.

يُذكر أن المنتخب الوطني خاض تدريباته يومي الجمعة والسبت الماضيين على ملعب الزوراء، بمشاركة لاعبيه الناشطين في دوري النجوم ، وبقيادة المدرب غراهام وارنولد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفد المنتخب الوطني يصل الى الإمارات.. و7 لاعبين يلتحقون تباعاً
دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق منافسات الجولة الثالثة اليوم السبت
الاتحاد الدولي لكرة القدم: يحدد موعد إقامة قرعة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026
كأس العراق: أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من البطولة هذا اليوم
الافتتاح الرسمي لملعب نادي الشرطة في بغداد اليوم
فضيحة كبرى تهز كرة القدم.. أوامر اعتقال بحق حكام في تركيا
الاتحاد الدولي لكرة القدم : فرض عقوبات على اندونيسيا والإمارات وقطر والسعودية
كأس العراق: خمس مواجهات ضمن منافسات البطولة هذا اليوم
إتحاد الكرة الدولي: الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك