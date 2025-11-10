وفد المنتخب الوطني يصل الى الإمارات.. و7 لاعبين يلتحقون تباعاً

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، (9 تشرين الثاني 2025)، إلى مطار زايد الدولي في أبو ظبي، استعداداً لخوض مباراة الملحق الآسيوي مع نظيره الإماراتي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2026.

ويضم الوفد (13) لاعباً، على أن يلتحق خمسة لاعبين مساء اليوم، كما سيلتحق اللاعب مهند علي المحترف في الدوري الإماراتي، فيما سينضم يوم غدٍ الاثنين كلٌّ من ريبين سولاقا وزيد تحسين.

وسيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي مباراة الذهاب يوم الثالث عشر من الشهر الجاري، على أن تُقام مباراة الإياب يوم الثامن عشر من الشهر ذاته على ملعب البصرة الدولي.

يُذكر أن المنتخب الوطني خاض تدريباته يومي الجمعة والسبت الماضيين على ملعب الزوراء، بمشاركة لاعبيه الناشطين في دوري النجوم ، وبقيادة المدرب غراهام وارنولد.