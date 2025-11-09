الصفحة الرياضية

دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد


 

تستمر منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة سبع مواجهات على مختلف القاعات اليوم الاحد، وسط صراع محتدم بين الفرق لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب وتحقيق نتائج تبقيها في دائرة المنافسة، إذ يفتتح أمانة بغداد مباريات الجولة عندما يلتقي دجلة الجامعة في مواجهة متوازنة، يدخلها الأخير بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على الجنوب (7-3) ، فيما يطمح أمانة بغداد لمواصلة عروضه الإيجابية عقب تفوقه على آليات الشرطة بهدفين من دون مقابل.

وفي لقاء آخر، يسعى آليات الشرطة إلى تعويض خسارته الماضية، حين يواجه الدفاع الجوي الذي قدّم أداءً قوياً في الجولة السابقة بتحقيقه فوزاً مهماً على الكهرباء برباعية نظيفة.

كذلك يشهد اليوم مواجهة بارزة تجمع الجنوب بالشرطة، حيث يبحث الطرفان عن انتصار يعيدهما إلى سكة النتائج الإيجابية. ويستضيف الكهرباء فريق الشباب البصري في اختبار يتطلع فيه صاحب الأرض لتعويض خسارته الأخيرة.

كما يخوض نفط الوسط مواجهة قوية أمام الجيش، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام المصافي (2-2) ، في مباراة يُتوقع أن تتسم بالإثارة والندية بين الطرفين، فيما يلتقي الشرقية مع غاز الجنوب، بينما يصطدم نفط البصرة بفريق ديالى في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وانتزاع العلامة الكاملة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد
دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق منافسات الجولة الثالثة اليوم السبت
الاتحاد الدولي لكرة القدم: يحدد موعد إقامة قرعة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026
كأس العراق: أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من البطولة هذا اليوم
الافتتاح الرسمي لملعب نادي الشرطة في بغداد اليوم
فضيحة كبرى تهز كرة القدم.. أوامر اعتقال بحق حكام في تركيا
الاتحاد الدولي لكرة القدم : فرض عقوبات على اندونيسيا والإمارات وقطر والسعودية
كأس العراق: خمس مواجهات ضمن منافسات البطولة هذا اليوم
إتحاد الكرة الدولي: الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
أرنولد: سنعمل بكل ما نستطيع للتأهل إلى المونديال.. واصلوا الايمان بنا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك