دوري المحترفين لكرة الصالات: سبع مواجهات تُشعل منافسات الجولة الثالثة اليوم الاحد

تستمر منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة سبع مواجهات على مختلف القاعات اليوم الاحد، وسط صراع محتدم بين الفرق لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب وتحقيق نتائج تبقيها في دائرة المنافسة، إذ يفتتح أمانة بغداد مباريات الجولة عندما يلتقي دجلة الجامعة في مواجهة متوازنة، يدخلها الأخير بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على الجنوب (7-3) ، فيما يطمح أمانة بغداد لمواصلة عروضه الإيجابية عقب تفوقه على آليات الشرطة بهدفين من دون مقابل.

وفي لقاء آخر، يسعى آليات الشرطة إلى تعويض خسارته الماضية، حين يواجه الدفاع الجوي الذي قدّم أداءً قوياً في الجولة السابقة بتحقيقه فوزاً مهماً على الكهرباء برباعية نظيفة.

كذلك يشهد اليوم مواجهة بارزة تجمع الجنوب بالشرطة، حيث يبحث الطرفان عن انتصار يعيدهما إلى سكة النتائج الإيجابية. ويستضيف الكهرباء فريق الشباب البصري في اختبار يتطلع فيه صاحب الأرض لتعويض خسارته الأخيرة.

كما يخوض نفط الوسط مواجهة قوية أمام الجيش، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام المصافي (2-2) ، في مباراة يُتوقع أن تتسم بالإثارة والندية بين الطرفين، فيما يلتقي الشرقية مع غاز الجنوب، بينما يصطدم نفط البصرة بفريق ديالى في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز وانتزاع العلامة الكاملة.