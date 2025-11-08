الصفحة الرياضية

دوري المحترفين لكرة الصالات: انطلاق منافسات الجولة الثالثة اليوم السبت


 

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات بإقامة مباراة واحدة في بغداد، حيث تجمع المباراة فريق المصافي بنظيره بلدية البصرة في الساعة الثالثة عصراً على قاعة الشباب .

وتستمر منافسات الجولة يوم غدٍ الأحد بإقامة 7 مباريات، حيث يلتقي فريق أمانة بغداد بدجلة الجامعة، فيما يلعب فريق آليات الشرطة مع الدفاع المدني، كما يستضيف فريق الجنوب على قاعة بلدية البصرة فريق الشرطة، بينما يخوض فريق الكهرباء مباراته أمام الشباب البصري في قاعة نادي الأعظمية.

ويلعب فريق نفط الوسط مع نظيره الجيش في قاعة التضامن، بينما تشهد قاعة الشهيد ميثم لقاء الشرقية مع غاز الجنوب، فيما تختتم مباريات الجولة بلقاء نادي نفط البصرة مع نظيره ديالى على قاعة نفط البصرة.

