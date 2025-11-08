الاتحاد الدولي لكرة القدم: يحدد موعد إقامة قرعة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قرعتي الملحق العالمي والملحق الأوروبي المؤهِّلين لكأس العالم 2026 سيتم سحبهما في مقره بمدينة زيورخ السويسرية، يوم الخميس 20 تشرين الثاني الجاري، حيث ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان ، "عن موعد ومكان إقامة قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".

وأوضح "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، إن القرعة ستُجرى يوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025، في مقره بمدينة زيورخ السويسرية، مشيرا إلى أنها ستكشف المسارات النهائية المؤهلة للمونديال الذي سيُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وتتنافس ستة منتخبات على آخر مقعدين في المونديال وكالآتي:

* منتخبان من أمريكا الشمالية (يُحددان لاحقاً).

* منتخب من آسيا (الإمارات أو العراق).

* منتخب من أفريقيا (الغابون أو الكونغو أو الكاميرون أو نيجيريا).

* منتخب من أمريكا الجنوبية (بوليفيا).

* منتخب من أوقيانوسيا (كاليدونيا الجديدة).

وسيحدد تصنيف الفيفا الذي سيعلن يوم 19 من الشهر الجاري المستويات وكالآتي:

* المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفاً تلعب مواجهتين نصف نهائية.

* الأعلى تصنيفاً يتأهلان مباشرة إلى النهائي.

*الفائزان من النهائيين يتأهلان رسمياً إلى كأس العالم 2026 .