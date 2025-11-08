الصفحة الرياضية

كأس العراق: أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من البطولة هذا اليوم


 

تستكمل ،اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العراق بكرة القدم بإقامة أربع مواجهات، إذ تجري أولى المواجهات بلقاء فريق القاسم لفريق غاز الشمال على أرضه ووسط جماهيره، في الساعة الثالثة عصراً .

كما يلتقي نادي كربلاء مع فريق أمانة بغداد في ملعب كربلاء الثانوي، في الساعة الثالثة عصراً، فيما يستضيف نادي دهوك فريق الحسين على ملعب دهوك في الساعة السادسة مساءً .

فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء نوروز مع نظيره البحري في الساعة السادسة مساءً بملعب نوروز بمحافظة السليمانية، على أن تختتم الجولة الثانية بإقامة لقاء الكرخ والحدود يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من الشهر الحالي.

في حين أسفرت مباريات الأمس عن فوز الكرمة على الرمادي (2/1) بفارق الركلات الترجيحية بعد تعادلهما بالوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، وفوز نفط ميسان على نفط البصرة بثلاثية نظيفة، وفوز الميناء على المصافي بفارق الركلات الترجيحية(5/4) بعد التعادل بهدف لكل منهما، وفوز أربيل على الناصرية بهدف دون رد، وفوز فريق الحشد على الموصل (5/3) بفارق الركلات الترجيحية بعد التعادل بهدف لكل منهما.

