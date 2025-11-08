الافتتاح الرسمي لملعب نادي الشرطة في بغداد اليوم

تتهيأ جماهير نادي الشرطة، اليوم السبت، لحضور حدث الافتتاح الرسمي لملعب النادي ببغداد عند الساعة الخامسة مساءً، بعد أربعة عشر عاماً من الانتظار، إذ ذكر بيان للنادي، أن" حفل الافتتاح سيشهد فعاليات مميزة بمشاركة عدد من الفنانين العراقيين البارزين الذين سيحيون هذه المناسبة الكبيرة، احتفاءً بعودة (ملعب القفص) إلى الواجهة بحلّته الجديدة التي تليق بتاريخ وإنجازات نادي الشرطة الرياضي".

كذلك أضاف أن" إدارة النادي حرصت على تخصيص أماكن خاصة للعوائل الراغبة في حضور الاحتفالية، تأكيداً على الطابع الجماهيري والعائلي الذي يميز هذا الحدث، ولتكون لحظة الافتتاح مناسبة تجمع مختلف فئات المجتمع تحت راية الأخضر".

كما بيّن، أن " إدارة نادي الشرطة أعلنت أن الدخول سيكون مجانياً، حرصاً منها على إتاحة الفرصة أمام جميع الجماهير لحضور هذا اليوم التاريخي ومشاركة النادي فرحة الافتتاح الرسمي لملعبه بعد فترة طويلة من الانتظار".

ويأتي هذا الافتتاح ليشكل نقطة تحول مهمة، وخطوة نحو تعزيز مكانة نادي الشرطة كأحد أبرز الأندية العراقية والعربية، سواء من حيث الإنجازات أو المنشآت الرياضية الحديثة.