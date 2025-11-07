الصفحة الرياضية

الاتحاد الدولي لكرة القدم : فرض عقوبات على اندونيسيا والإمارات وقطر والسعودية


أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات بحق الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم للمخالفات التي حدثت في مباراة العراق لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم (2026)، إذ ذكر بيان للاتحاد الدولي (فيفا) ، أن" (الفيفا) فرض غرامة وقدرها 50,000 فرنك سويسري بحق الاتحاد الاندونيسي بسبب قذف الجماهير لأجسام داخل الملعب أثناء مباراته مع العراق لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم (2026)".

وأضاف البيان أن " الـ(فيفا) فرض عقوبة على اللاعبين (شاين باتيناما وتوم هاي) بإيقافهما (4)مباريات لكلٍ منهما وغرامة 5,000 فرنك سويسري بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم"، واضاف، أن " الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف إداري المنتخب الإماراتي مطر عبيد الصهباني (16)مباراة وغرامة 10,000 فرنك سويسري بسبب الاعتداء وسلوك غير رياضي على حكم مباراة الإمارات وقطر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم (2026)".

وبين أن " (الفيفا) فرض على لاعب منتخب قطر طارق سلمان عقوبة بإيقافه مباراتين وغرامة 5,000 فرنك سويسري.

كذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، معاقبة الاتحاد السعودي بفرض غرامة مالية قدرها 11,500 فرنك سويسري.

وبحسب قرار الفيفا فإن هذه العقوبة تأتي لمخالفة الاتحاد السعودي المادتين 17 و17.5 الخاصتين بـ (النظام والأمن في المباريات)، وتحديدًا بسبب إشعال الألعاب النارية أو مواد أخرى خلال مباراته أمام العراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

الاتحاد الدولي لكرة القدم : فرض عقوبات على اندونيسيا والإمارات وقطر والسعودية
