كأس العراق: خمس مواجهات ضمن منافسات البطولة هذا اليوم

تبدأ اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية بإقامة خمس مواجهات ضمن منافسات بطولة كأس العراق، حيث ستجمع لمباراة الأولى تجمع فريق الرمادي مع ضيفه فريق الكرمة على ملعب الرمادي عند الساعة الـ3 مساءً.

كذلك، يستضيف في المواجهة الثانية فريق نفط ميسان نظيره نفط البصرة على ملعب الناصرية الأولمبي، عند الساعة الـ3 مساءً، فيما سيواجه فريق المصافي ضيفه فريق الميناء على ملعب نادي المصافي عند الساعة الـ3 مساءً.

كما سيلتقي فريق الموصل مع ضيفه فريق الحشد الشعبي على ملعب دهوك عند الساعة الـ 7:30 مساءً. وستكون المباراة الأخيربين فريق الناصرية مع ضيفه فريق أربيل على ملعب الناصرية الدولي، عند الساعة الـ 7:30 مساءً.