إتحاد الكرة الدولي: الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

يقيم الفيفا حفلا سنويا لتوزيع جوائز لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب إلى جانب أفضل حارس مرمى في العالم هذا العام، ويستمر التصويت حتى يوم 28 نوفمبر الجاري حسبما أعلن "فيفا" عبر موقعه الرسمي مع العلم إنه تم ترشيح اللاعبين في مختلف الجوائز بناء على أدائهم في الفترة بين 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.

فيما ضمت قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" من فيفا:

1- محمد صلاح "ليفربول"

2- هاري كين "بايرن ميونخ"

3- نونو مينديز "باريس سان جيرمان"

4- كول بالمر "تشيلسي"

5- بيدري "برشلونة"

6- رافينها "برشلونة"

7- فيتينيا "باريس سان جيرمان"

8- لامين جمال "برشلونة"

9- عثمان ديمبلي "باريس سان جيرمان"

10- أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان".

11- كيليان مبابي "ريال مدريد".

ومن الجدير بالذكر أن محمد صلاح قد قاد ليفربول لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وقد حقق جائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل صانع للأهداف أيضا.