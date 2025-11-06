الصفحة الرياضية

أرنولد: سنعمل بكل ما نستطيع للتأهل إلى المونديال.. واصلوا الايمان بنا


أعرب المدير الفني لمنتخبنا الوطني، غراهام أرنولد، عن سعادته بالعودة إلى العراق، مؤكداً أن المباراتين المقبلتين أمام المنتخب الإماراتي في أبوظبي ثم في البصرة تمثلان محطة حاسمة في مشوار التأهل إلى كأس العالم، وأن الكادر التدريبي واللاعبين سيعملون بكل ما يستطيعون لتحقيق التأهل.

وقال أرنولد، إن "هدفنا الأول هو تأمين تأهل العراق إلى كأس العالم، وهو الإنجاز الأهم بالنسبة لنا، التأهل عبر نصف المقعد يُعد فرصة تاريخية للعراق، ويجب استثمارها بكل قوة".

وأضاف: "أدرك جيداً أن الجمهور والإعلام كانوا محبطين بعد مباراة السعودية، لكنني أود التأكيد أنني فخور باللاعبين وبالأداء والانضباط والعمل الذي قدموه، ونحن لعبنا بمستوى عالٍ دفاعياً ولم نستقبل أي هدف في المباراتين، وهذا يُحسب للفريق، لكن علينا أن نكون أكثر فعالية هجومياً وأن نضع الكرة في الشباك".

وتابع أرنولد: "اخترت مع الكادر الفني القائمة النهائية لمباراتي الإمارات. للأسف، إبراهيم بايش سيكون خارج القائمة بسبب الإصابة، إذ لم يشارك منذ مباراة السعودية. لكن الأخبار السارة هي عودة أيمن حسين وعلي الحمادي لتعزيز خط الهجوم، وهما عنصران مهمان لزيادة الفاعلية التهديفية".

وأوضح: "اخترنا اللاعبين الأكثر جاهزية بدنياً والقادرين على القتال داخل الملعب. المباراة ستكون 11 ضد 11، وهي أشبه بساحة معركة، ونحتاج ممن يمثل العراق أن يقدم كل ما لديه من أجل الفوز".

ووجّه أرنولد رسالة إلى الجماهير العراقية قائلاً: "أرجوكم واصلوا الإيمان بنا. نحتاج إلى دعمكم دائماً، فهو مهم جداً لنا. سنراكم في البصرة، وأتوقع أن يكون الملعب ممتلئاً بكم. أنتم اللاعب رقم (12) وستكونون عاملاً حاسماً في مواصلة الطريق نحو التأهل، نحن واللاعبون سنعمل كل ما نستطيع لتحقيق هذا الهدف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أرنولد: سنعمل بكل ما نستطيع للتأهل إلى المونديال.. واصلوا الايمان بنا
أرنولد يكشف القائمة النهائية رسمياً: 25 لاعباً يمثلون العراق في طريق المونديال
اتحادِ الكرة: إيقاف وغرامة مالية بحق مشرف ومدرب لياقة غاز الشمال
بطولة كأس آسيا للصالات: منتخبنا الوطني في مواجهة إندونيسيا وقرغيزستان وكوريا الجنوبية
تحديد موعد نهائي للبت بقضية اتحاد الكرة
الزوراء في الزي الأبيض بمواجهة استقلال دوشنبة الطاجيكي
العراق بالمجموعة الثانية في خليجي دون 23 عاماً
منهاج المنتخب العراقي لمواجهتي الإمارات الحاسمتين
كأس العراق: اليوم يتم سحب قرعة الدور الثاني من بطولة كأس العراق في بغداد
عدنان درجال: إيقاف الدوري لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لمواجهتي الملحق أمام الإمارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك