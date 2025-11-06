الصفحة الرياضية

أرنولد يكشف القائمة النهائية رسمياً: 25 لاعباً يمثلون العراق في طريق المونديال


كشف المدرب الفني للمنتخب العراقي، غراهام ارنولد، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية رسمياً لأسود الرافدين لتمثيل العراق في طريق المونديال عبر الملحق العالمي.

وقال ارنولد في تصريحات صحفية، إن " 25 لاعباً يمثلون العراق في طريق المونديال وهم:

جلال حسن، أحمد باسل وفهد طالب بحراسة المرمى، ومناف يونس، وريبين سولاقا، وأكام هاشم، وزيد تحسين، ومصطفى سعدون، وحسين علي، وشيركو كريم وأحمد يحيى، وميرخاس دوسكي، وايمار شير، وأسامة رشيد، وامير العماري، وكيفن يعقوب، وزيدان اقبال، ويوسف الأمين، ومنتظر الماجد، وماركو فرج، وحسن عبد الكريم، وايمن حسين، ومهند علي، وعلي جاسم، وعلي الحمادي".

ويعد الملحق العالمي هو الأمل الأخير لبلوغ اسود الرافدين مونديال 2026.

