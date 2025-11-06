اتحادِ الكرة: إيقاف وغرامة مالية بحق مشرف ومدرب لياقة غاز الشمال

قررت لجنة الانضباط في اتحادِ الكرة، معاقبة مشرف فريق غاز الشمال ومدرب اللياقة البدنية، إثر تجاوزهما على طاقم التحكيم خلال مباراة فريقهما أمام نادي الكاظمية ضمن منافسات بطولة كأس العراق، حيث ذكر بيان لاتحاد اللعبة، اليوم الخميس، أن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتمعت لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي الكاظمية وغاز الشمال التي أُقيمت على ملعب الكاظمية وانتهت بفوز غاز الشمال (1-0) ، حيث تضمن التقرير تجاوز مشرف الفريق، حسين ضاحي ومدرب اللياقة البدنية، حسين علي على الحكام بالسب والشتم، إلى جانب دخولهما أرض الملعب ومطالبة فريقهما بالانسحاب".

وأضاف البيان أن اللجنة، وبعد الاطلاع على مجريات الأحداث، قررت ما يأتي:

1 - حرمان مشرف الفريق حسين ضاحي من مرافقة غاز الشمال لمباراتين مع فرض غرامة مالية قدرها مليونا دينار استناداً لأحكام المادة (47-2-أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026.

2 - حرمان مدرب اللياقة البدنية حسين علي لمباراتين مع غرامة مالية قدرها مليونا دينار استناداً للمادة ذاتها.

وأشار البيان إلى أن " القرار صدر باتفاق الآراء وهو قابل للاستئناف".