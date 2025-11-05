بطولة كأس آسيا للصالات: منتخبنا الوطني في مواجهة إندونيسيا وقرغيزستان وكوريا الجنوبية

كشفت قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2025 عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا وقرغيزستان وكوريا الجنوبية، التي تستضيفها إندونيسيا للفترة من 27 كانون الثاني ولغاية السابع من شهر شباط من العام المقبل، وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء في جاكرتا، حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر المشاركة إلى أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وقد جاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: إندونيسيا – العراق – قرغيزستان – كوريا الجنوبية

المجموعة الثانية: تايلاند – فيتنام – الكويت – لبنان

المجموعة الثالثة: اليابان – أوزبكستان – طاجيكستان – أستراليا

المجموعة الرابعة: إيران – أفغانستان – السعودية – ماليزيا