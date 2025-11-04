تحديد موعد نهائي للبت بقضية اتحاد الكرة

حددت لجنة تقصي الحقائق المرسلة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، موعداً نهائياً للبت بقضية اتحاد الكرة ومدى قانونيته.

وقال مصدر في الاتحاد إن "لجنة تقصي الحقائق المرسلة من قبل الفيفا إلى العراق لمتابعة الشكاوى الواردة ضد عدد من أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، أكملت تحقيقاتها وإجراءاتها الخاصة بالشكاوى بعد الاطلاع على جميع الملفات في الاتحاد".

وأضاف أن "اللجنة قررت عدم إصدار أي قرار قبل مباراتي المنتخب الوطني أمام الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، بالتالي حددت يوم 22 من الشهر الحالي، موعداً لإصدار القرار النهائي والبت بقضية الاتحاد"، لافتاً إلى إن "مجموعة عقوبات ستصدر بحق عدد من أعضاء الاتحاد العراقي".

وكانت اللجنة قد وصلت إلى العراق مطلع الشهر الماضي، وقامت بمجموعة تحقيقات تتعلق بانتخابات اتحاد الكرة والأخطاء المرتكبة من قبل بعض الشخصيات.