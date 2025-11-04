الزوراء في الزي الأبيض بمواجهة استقلال دوشنبة الطاجيكي

يستعد فريق الزوراء العراقي، غداً الأربعاء، لمواجهة فريق استقلال دوشنبة الطاجيكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، في لقاء يحتضنه ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت محلي.

وذكرت إدارة النادي أن الزوراء سيرتدي القميص الأبيض في المباراة، بينما سيخوض الفريق الطاجيكي اللقاء باللون الأحمر.

وبشأن الحضور الجماهيري، أعلنت الإدارة أن سعر تذكرة الدخول يبلغ 5000 دينار عراقي، مشيرةً إلى أن التذاكر الإلكترونية ستكون متاحة حصرياً عبر منصة “تكت زون”، مع تقديم تذكرة مجانية للجماهير لمباراة آسيوية لاحقة.

كما أوضحت أن الراغبين بالحصول على تذاكر ورقية يمكنهم شراؤها من مكتب التذاكر القريب من ملعب الزوراء في منطقة الرحمانية.