العراق بالمجموعة الثانية في خليجي دون 23 عاماً

وقع منتخبنا الأولمبيُّ في المجموعةِ الثانية إلى جانبِ منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولةِ كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولةِ قطر للفترة من الرابع ولغاية 16 من شهر كانون الأول المقبل.

وأضاف ان "البطولة تبدأ في الرابع من كانون الأول المقبل وتستمر لغاية الـ16 من الشهر ذاته".