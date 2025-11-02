الصفحة الرياضية

منهاج المنتخب العراقي لمواجهتي الإمارات الحاسمتين


حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، منهاج المنتخب الوطني استعداداً لخوض مباراتي الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن "المعسكر التدريبي للاعبين المحليين سيقام في بغداد اعتباراً من السادس من الشهر الحالي، تمهيداً للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في التاسع من الشهر ذاته".

وأضافت، أن "اللاعبين المحترفين سيلتحقون بصفوف المنتخب في أبو ظبي اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي أيضاً، استعداداً لانطلاق مرحلة التحضيرات النهائية".

وأوضحت، أن "المنتخب الوطني سيخوض المباراة الأولى أمام نظيره الإماراتي في أبو ظبي يوم 13 من الشهر الحالي، على أن تُقام المباراة الثانية في مدينة البصرة يوم 18 من الشهر نفسه".

ويوم أمس، أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي.

وقال الاتحاد في بيان، "في إطار التنسيق المشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وشقيقه الاتحاد العراق بما يخص تذاكر مباراة الذهاب التي ستجمع المنتخبين الشقيقين في استاد محمد بن زايد يوم الخميس الموافق 13/ 11 / 2025".

وأضاف: "نود التنويه إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قام بشراء جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية بالكامل، وعليه لن تكون هناك تذاكر متاحة للشراء عبر الموقع بالنسبة للجماهير العراقية".

واتم البيان، "ونجدد ترحيبنا بكافة اعضاء المنتخب العراقي وجماهيره في بلدهم الثاني دولة الامارات العربية المتحدة".

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين العراق والإمارات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، فيما تُقام مواجهة الإياب في ملعب البصرة الدولي يوم 18 من الشهر ذاته.

وتحمل المباراتان أهمية كبيرة، إذ سيُحدد الفائز بين المنتخبين الممثل الآسيوي في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في المكسيك خلال آذار/مارس المقبل.

