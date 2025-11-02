الصفحة الرياضية

كأس العراق: اليوم يتم سحب قرعة الدور الثاني من بطولة كأس العراق في بغداد


 

 

يتم اليوم الأحد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة كأس العراق بتواجد (20) فريقاً، في مقر الاتحاد المركزي لكرة القدم بالعاصمة بغداد، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، بينما كشفت لجنة المسابقات عن الموعد المقترح لإقامة جولتي الذهاب والإياب لهذا الدور.

وكان فريق دهوك قد توج بلقب النسخة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على زاخو بركلات الترجيح (5 – 3)، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.

كما سيشهد الدور الثاني مشاركة أندية الرمادي والبحري والحدود وكربلاء والناصرية وغاز الشمال والمصافي ونفط البصرة والحُسين والحشد الشعبي من الدوري المُمتاز، فضلاً عن دهوك وأربيل وأمانة بغداد ونفط ميسان والميناء والموصل والكرخ ونوروز والقاسم والكرمة من دوري نجوم العراق.

وطبقًا نظام المسابقة، ستلعب المباريات بنظام خروج المغلوب، وعند انتهاء اللقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم النتيجة من دون خوض أشواط إضافية، ومن المقرر أن تتأهل عشرة أندية من هذه المرحلة، إلى الدور الـ(16)، الذي سيشهد تواجد أصحاب المراكز الستة الأولى من دوري نجوم العراق (الشرطة والقوة الجوية والزوراء والطلبة وزاخو والنفط).

فيما كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن الموعد المقترح لإقامة جولتي الذهاب والإياب من الدور المقبل للمسابقة. وبحسب المقترح الذي سيتم اعتماده على الأغلب بعد موافقة رئيس اتحاد الكرة، فإن جولة الذهاب ستنطلق يومي السادس والسابع من تشرين الثاني الحالي، بينما ستقام جولة الإياب في الخامس عشر والسادس عشر منه وتحديداً في الفترة ما بين مواجهتي أبو ظبي والبصرة التي ستجمع منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي من مونديال (2026).

