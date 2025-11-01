عدنان درجال: إيقاف الدوري لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لمواجهتي الملحق أمام الإمارات

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، أن إيقاف الدوري يهيئ المنتخب لمواجهة الإمارات الحاسمة.

وقال درجال في تصريحات صحفية إنه "تم إيقاف الدوري لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني للتحضير بشكل مثالي لمواجهتي الملحق أمام الإمارات".

ويستعد المنتخب العراقي لخوض مواجهتي الملحق المؤهلة لكأس العالم، حيث يواجه منتخب الإمارات في مباراتي ذهاب وإياب، حيث تأتي هذه المباريات بعد موسم طويل من الدوري المحلي، ما دفع الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتنسيق مع المدرب لإيقاف المنافسات مؤقتًا، بهدف منح اللاعبين فرصة التدريب المكثف والتأقلم على خطط اللعب المطلوبة.