عودة علي الحمادي تُنعش آمال العراق قبل موقعة الإمارات

بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، عاد النجم العراقي علي الحمادي إلى الملاعب مجددًا، ليشارك في مباراة فريقه لوتون تاون أمام فورست غرين ضمن منافسات الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4 – 3.

الحمادي دخل اللقاء في الدقيقة الـ60 وقدم أداءً جيدًا بعد غياب استمر أسابيع، حاصلاً على تقييم 6.6، في مؤشر إيجابي على تعافيه الكامل وجاهزيته للعودة إلى مستواه المعروف.

وتأتي عودة المهاجم العراقي في توقيت مهم للغاية، قبل أيام قليلة من المواجهة الحاسمة التي ستجمع منتخب العراق بنظيره الإماراتي في تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين العراق والإمارات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، فيما تُقام مواجهة الإياب في ملعب البصرة الدولي يوم 18 من الشهر ذاته.

ويُنتظر أن تشهد قائمة المنتخب العراقي المقبلة استدعاء الحمادي، خاصة بعد تأكيد جاهزيته البدنية والفنية، إذ يُعوّل الجهاز الفني على خبرته وقدرته على صناعة الفارق في المواجهتين الحاسمتين.

وتحمل المباراتان أهمية كبيرة، إذ سيُحدد الفائز بين المنتخبين الممثل الآسيوي في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في المكسيك خلال آذار/مارس المقبل.

عودة الحمادي إذًا لا تمثل مجرد مشاركة في مباراة مع فريقه، بل جرعة أمل لجماهير "أسود الرافدين" التي تنتظر بروز نجمها مجددًا في لحظة مفصلية من مشوار الحلم العالمي.