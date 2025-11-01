مصافي الشمال يلاقي غاز الجنوب اليوم في مباراة كأس السوبر لكرة الطائرة

تقام اليوم السبت مباراة كأس السوبر بكرة الطائرة وتجمع بين بطل الدوري الممتاز فريق مصافي الشمال والمتربع على عرش هذه المسابقة مع نظيره غاز الجنوب والتي تضيفها قاعة الجيش، حيث تنطلق منافسات الدوري الممتاز للرجال للموسم 25-26 يوم الثلاثاء المقبل ،حيث ستجرى سحب القرعة يوم غد الأحد في تمام الساعة الثانية ظهراً في قاعة اللجنة الأولمبية العراقية ببغداد.

ومن الجدير بالذكر أن نادي مصافي الشمال توّج بطلاً للدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2024-2025، بعد فوزه الأخير منافسات الموسم السابق على الشرطة بثلاثة أشواط لواحد وقبيل انتهاء التجمع الثاني بجولة واحدة.