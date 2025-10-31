دوري نخبة كرة اليد: انطلاق منافسات الدور الخامس اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور الخامس من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026 بإقامة مباراة واحدة في محافظة البصرة، حيث يلتقي فريق نفط البصرة بنظيره نفط ميسان على قاعة نادي نفط البصرة في الساعة الثالثة عصراً.

فيما تجري يوم غدٍ السبت مباريات الجولة الخامسة بلقاء فريق الفتوة مع بلدية البصرة على قاعة الفتوة، بينما يلتقي كربلاء مع الناصرية في قاعة الحكيم، فيما تم تأجيل مباراة فريق الحشد مع السليمانية ومباراة الجيش مع الكوت .